توجيه تهمة إضافية لـ"مهاجم عشاء ترامب"

يواجه الرجل المشتبه به في مهاجمة عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حضره دونالد ترامب الشهر الماضي، تهمة إضافية تتعلق بإطلاق النار على عميل فيدرالي أميركي، وفقاً للائحة الاتهام المعدلة التي صدرت الثلاثاء.

وتُضاف هذه التهمة الرابعة، وهي الاعتداء على عميل فيدرالي بسلاح فتاك، إلى تهمة محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة وتهمتين أخريين تتعلقان بالأسلحة.

وأثبت التحقيق أن كرية رصاص ناتجة عن خرطوشة خردق مستخدمة في بندقية ضخ لكول آلن (31 عاما)، استقرت في السترة الواقية من الرصاص لأحد عملاء الخدمة السرية، وفق ما ذكرته المدعية الفيدرالية للعاصمة جانين بيرو.

وأُطلقت رصاصات عدة قبل أن تتم السيطرة على كول آلن وتوقيفه. وكان قد حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية عند مدخل الفندق حيث كان يقام العشاء في 25 أبريل.