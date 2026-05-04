أمريكا.. إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق نار في حفل قرب أوكلاهوما سيتي

نقل 10 أشخاص على الأقل إلى المستشفيات في أعقاب إطلاق نار في حفلة ببحيرة أركاديا بالقرب من أوكلاهوما سيتي ، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة.

قالت المتحدثة باسم شرطة إدموند، إميلي وارد، إن السلطات تلقت عدة بلاغات عن إطلاق نار في تجمع لشباب قرب بحيرة أركاديا حوالي الساعة 9 مساءً.

وأضافت أنه بالإضافة إلى نقل 10 أشخاص إلى المستشفيات، قد يكون آخرون قد توجهوا بأنفسهم. وأشارت إلى أن حالة المصابين “متفاوتة”.

تقع بحيرة أركاديا على بعد حوالي 13 ميلاً (21 كيلومتراً) شمال أوكلاهوما سيتي في ضاحية إدموند، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 100,000 نسمة. وتُعد البحيرة مكاناً شائعاً للنزهات والتخييم وصيد الأسماك والرياضات المائية.