البيت الأبيض يبلغ الكونغرس رسمياً بانتهاء حرب إيران

أبلغ البيت الأبيض الكونغرس الأمريكى رسميا أنه يعتبر الحرب مع إيران "منتهية" رغم وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بأن الأعمال العدائية في إيران "انتهت" منذ فرضه وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 أبريل، والذي تم تمديده.



تصريح ترامب يأتي في الموعد النهائي الذي كان من المفترض أن يحدده قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي كان يتيح له مطالبة الكونغرس بإعلان الحرب على إيران أو تفويض استخدام القوة العسكرية ضدها.