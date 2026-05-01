ترامب: إما أن ندمر إيران أو يتوصلوا إلى اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راض عن مقترح إيران الأحدث.

وقال ترامب: الاتصالات مع الإيرانيين متواصلة لكن لا تقدم بسبب الانقسامات في القيادة الإيرانية.

وأضاف: لست قلقاً بشأن مخزون الصواريخ الأميركية ولدينا الكثير من المعدات العسكرية في أنحاء العالم.

وعلق على خيارات أمريكا بشأن إيران قائلاً: إما أن ندمرهم أو يتوصلوا إلى اتفاق.

وكانت إيران قدمت الى الولايات المتحدة عبر باكستان، مقترحاً جديداً للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط،

وجاء تقديم أحدث المقترحات الإيرانية للتفاوض إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس من دون تفاصيل إضافية.

وكانت باكستان توسطت بعد سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي، واستضافت جولة مفاوضات بين وفدي طهران وواشنطن، سعياً لإبرام اتفاق ينهي الحرب.

ولم تثمر الجولة الوحيدة عن أي اتفاق، وتعثرت المباحثات منذ ذلك الحين في ظل فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عملياً أمام الملاحة البحرية.