أمريكا تفرض عقوبات على جهات تحقق إيرادات كبيرة لجماعة الحوثي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات على مجموعة من الجهات الفاعلة التي حققت إيرادات كبيرة لجماعة الحوثي،



وفي بيان أصدرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أعلنت أن هذه العقوبات الجديدة إنما تستهدف السفن ومالكيها ومشغليها الذين انتهكوا العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى الشركات الواجهة والعناصر الحوثية التي سهّلت التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب، وأكدت عزم الولايات المتحدة مواصلة استخدام الأدوات المتاحة لها للقضاء على التهديدات التي يشكلها الحوثيون.

وقالت: "إننا، ومن خلال استهداف الشركات الواجهة غير الشرعية والوسطاء غير الشرعيين الذين يدعمون الحوثيين، نحرم الحوثيين من الموارد التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار. إن الولايات المتحدة تلتزم بحماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركية وحلفائنا، والدفاع عن حرية الملاحة، ومكافحة استغلال الحوثيين لليمنيين".

ونوهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، بأن قرار الإدارة الأمريكية بهذا الشأن اليوم اتخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بسلطة مكافحة الإرهاب، لافتة إلى تصنيف وزارة الخارجية الأميركية جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية.