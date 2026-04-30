ترامب: العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عبر منصة "تروث سوشيال"، رابطا يقود إلى رسم له مرفق بعبارة "العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم".

وقال ترامب في منشوراته اليوم عبر تروث سوشيال، إن استطلاع رأي لهارفارد-هاريس أظهر أغلبية قوية تؤيده بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطة اليوم الخميس، بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين.

وبحسب أكسيوس، تشير هذه الإحاطة إلى أن ترامب يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية واسعة، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه ضربة حاسمة قبل إنهاء الحرب.

وأعدت القيادة المركزية الأمريكية خطة تتضمن "موجة قصيرة وقوية" من الضربات ضد إيران، يرجح أن تستهدف بنى تحتية، بهدف كسر حالة الجمود التفاوضي، وفق ما نقل أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأشار أكسيوس إلى أن الأمل يتمثل في أن تدفع هذه الضربات إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بمزيد من المرونة في الملف النووي.

كما يُتوقع عرض خطة أخرى على ترامب تركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام حركة الشحن التجاري، وقد تشمل هذه العملية قوات برية، بحسب أحد المصادر.

ومن بين الخيارات التي طرحت سابقا وقد تناقش أيضا، تنفيذ عملية للقوات الخاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال ترامب لموقع أكسيوس، الأربعاء، إنه يرى أن الحصار البحري المفروض على إيران "أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف".