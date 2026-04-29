كم يبلغ حجم الإنفاق الأمريكي على حرب إيران ؟

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن الحرب الأمريكية على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار حتى الآنوهذا أول تقدير رسمي لتكاليف الحرب.وبدأت الولايات المتحدة شن غارات جوية على إيران في 28 فبراير شباط، فيما يلتزم الطرفان حاليا بوقف إطلاق نار هش.

من جهته دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن الحرب على إيران أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، قائلا إنها ليست مستنقعا، وهاجم الأعضاء الديمقراطيين واصفا إياهم بالمتهورين لانتقادهم هذا الصراع الذي لا يحظى بتأييد كاف.

وشدد في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، على أنه «لا يمكن لإيران أن تمتلك قنبلة نووية، نحن فخورون بهذا الإنجاز».

1.5 تريليون دولار

وأضاف أن طلب الرئيس مبلغ 1.5 تريليون دولار للبنتاغون «يعكس مدى إلحاح اللحظة»، مشيرا إلى أن هذه ميزانية «تاريخية» و«مخصصة للحرب».

وأوضح أن وزارته بحاجة إلى العودة إلى «وضع الحرب» بعد ما وصفه بسنوات من نقص الاستثمار في ظل إدارة بايدن.وأكد هيغيسيث، أن هناك تهديدات أمنية قائمة في مناطق متعددة حول العالم، مشيراً إلى أن هذه التهديدات لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تمتد لتشمل أوروبا والشرق الأوسط، في إشارة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في عدد من الساحات الدولية.

وأوضح الوزير أن البيئة الأمنية العالمية لا تزال معقدة ومتقلبة، ما يستدعي تعزيز الجاهزية العسكرية وتكثيف التنسيق بين الحلفاء لمواجهة التحديات المتصاعدة، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والصراعات الإقليمية.

الصناعات الد فاعية

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كين، اليوم، إن «طبيعة الحروب تتغير بشكل سريع، وذلك يتطلب الاستثمار في الصناعات الدفاعية بشكل أكبر».وأضاف رئيس الأركان خلال جلسة أمام الكونغرس، أن «ميزانية العام المقبل تسمح باستباق التقدم التكنولوجي المتسارع».وأشار دان كين إلى أن «الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة استعراض قوتها، والرد على التحديات العالمية»، مشدداً على أن «البنتاجون» يعمل على ضمان التفوق الاستراتيجي الأمريكي.