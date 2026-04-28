ترامب: إيران أبلغتنا أنها في "حالة انهيار"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طالبت الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال : "أبلغتنا إيران للتو أنها في "حالة انهيار"، وتطالبنا بفتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، بينما تحاول تحديد وضعها القيادي (وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!).

من جهة أخرى تواجه المباحثات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط حالا من المراوحة، مع إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز.

وأغلقت إيران عمليا المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، منذ بدء الحرب قبل شهرين بالتمام، وبات مستقبل الملاحة في هذه المنطقة نقطة تجاذب رئيسية، مع فرض واشنطن بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية.

وبعدما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن واشنطن تدرس اقتراحا إيرانيا جديدا في إطار المباحثات التي تتوسط فيها باكستان، رجحت شبكة "سي أن أن" الأميركية ألا يوافق الرئيس دونالد ترامب على ما عرضته إيران، والذي أوردت تقارير أنه يشمل فتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ كخطوة أولى، وإرجاء البحث في نقاط خلافية أخرى الى مراحل لاحقة.

وجمع ترامب الاثنين فريقه للأمن القومي للبحث في ملف إيران. وفي حين لم يصدر أي موقف رسمي بشأن الاجتماع، نقلت "سي أن أن" عن مصدرين أن ترامب ألمح خلاله الى أنه سيحجم عن قبول عرض يتضمن فتح المضيق من دون حلّ المسألة النووية.

بدوره، قال وزير الخارجية ماركو روبيو "من الواضح أننا لن نتفاوض عبر وسائل الإعلام" لكنه وصف عرض طهران بأنه "أفضل مما كنا نتوقع أن يقدموا"، مع تمسّكه بضرورة تضمين أي اتفاق منع طهران "من امتلاك سلاح نووي".