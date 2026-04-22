الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لـالأمم المتحدة، بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار، معتبراً هذه الخطوة تطوراً مهماً يسهم في خفض حدة التوتر ويفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التهدئة، مشدداً على أهمية أن تبادر جميع الأطراف إلى استثمار هذا الزخم الإيجابي، والامتناع عن أي إجراءات قد تقوض وقف إطلاق النار.

ودعا البيان إلى الانخراط البنّاء في المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل مستدام ودائم، يضمن الاستقرار ويعزز الأمن في المنطقة، مؤكداً أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات.

كما أعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها باكستان في تسهيل المحادثات بين الأطراف، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعي في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية شاملة تنهي النزاع وتدعم الاستقرار الإقليمي.