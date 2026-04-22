500 مليون دولار تتبخر يومياً.. ترامب يشدد حصار هرمز ويخنق اقتصاد إيران

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن البحرية الأمريكية ستواصل حصارها لمضيق هرمز، وأشار إلى أن إيران تتكبد خسائر تُقدر بنحو 500 مليون دولار يومياً جراء هذا الحصار.

وكتب ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز، بل تريد فتحه لكي تجني 500 مليون دولار يومياً (وهذا ما تخسره بالتالي إذا أُغلق!)".

وأضاف: "إنهم يقولون إنهم يريدون إغلاقه فقط لأنني أغلقته تماماً، لذا فهم يريدون فقط "حفظ ماء الوجه". لقد تواصل معي الناس قبل أربعة أيام قائلين: "سيدي، إيران تريد فتح المضيق فوراً"، ولكن إذا فعلنا ذلك، فلن يكون هناك اتفاق مع إيران أبداً، إلا إذا فجرنا بقية بلادهم، بمن فيهم قادتهم!"

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة الفرصة ‌لمزيد من محادثات السلام، ولكن ​لم يتضح اليوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت قبل شهرين، ستوافقان على ذلك.

وقال ترامب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين "بإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد... واختتام المباحثات، بطريقة أو بأخرى".

واستضاف قادة باكستان محادثات سلام في إسلام اباد لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وعصفت بالاقتصاد العالمي.

ولكن حتى مع إعلانه ما بدا أنه تمديد أحادي الجانب لوقف إطلاق النار، قال ترامب أيضا إنه سيواصل الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على التجارة الإيرانية عن طريق البحر، ⁠وهو ما اعتبرته طهران عملا حربيا.

ولم يصدر أي رد بعد من كبار المسؤولين الإيرانيين بحلول صباح اليوم الأربعاء على إعلان ترامب، لكن بعض ردود الفعل الأولية من طهران أشارت إلى أن تعليقات ترامب قوبلت بالتشكيك.