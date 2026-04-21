ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار ومستعدون للتحرك عسكرياً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار و القوات الأمريكية على استعداد للتحرك عسكرياً.

وقال ترامب: نحن في موقف تفاوضي قوي وحصار موانئ إيران كان ناجحاً مشيراً إلى أن الأمر سينتهي باتفاق رائع مع إيران.

كما اتهم الرئيس الأمريكي إيران بانتهاك وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مرارا، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة المقررة لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء: "انتهكت إيران وقف إطلاق النار مرات عديدة!"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ونقل موقع أكسيوس، الثلاثاء، عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، أن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في أي وقت.

ونقل مراسل أكسيوس عن كين قوله: "نحن على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق إن تمديد مدة الهدنة "مستبعد للغاية" في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل انتهاء المدة.

وأوضح أن وقف إطلاق النار سينتهي مساء يوم غد الأربعاء بتوقيت واشنطن، وهو ما سيصادف الساعات الأولى من صباح بعد غد الخميس في إيران بسبب فارق التوقيت.