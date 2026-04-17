إيران تذعن للحصار الأمريكي وتتخلى عن إغلاق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب أن إيران تعلن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل للسفن.. شكرًا! ".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة في لبنان.

وكتب عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية".

وسرعان ما انخفضت أسعار النفط الجمعة بعدما أعلنت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو قرابة الساعة 13,10 ت غ بنسبة 10,42% ليصل إلى 89,03 دولارا. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، فقد انخفض بنسبة 11,11% ليصل إلى 84,17 دولارا.