ترامب يهدد مجدداً بإقالة جيروم باول

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذا قرر البقاء في منصبه كرئيس لمجلس محافظي البنك المركزي بعد انتهاء ولايته الشهر المقبل.

ورداً على تذكيره خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" بُثت اليوم الأربعاء بأن باول صرح بأنه لن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بينما تحقق وزارة العدل في مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار في البنك، قال ترامب "حسنا، إذن سيتعين علي إقالته، أليس كذلك؟".

وقام مدعون فيدراليون أمريكيون بزيارة غير معلنة هذا الأسبوع لموقع بناء في مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمثل محور تحقيق يتعلق بمشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين.

وأفاد أحد المصدرين بأن اثنين من المدعين العامين ومحققاً من مكتب المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو قد تم منعهم من الدخول أمس الثلاثاء من جانب مقاول في موقع البناء، وتم توجيههم إلى فريق الدفاع الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وطلب المصدران المطلعان على الزيارة عدم الكشف عن هويتهما لعدم السماح لهما بالحديث علناً عن تحقيق جار.

وأقر مسؤول رفيع في مكتب المدعية العامة جانين بيرو، خلال جلسة مغلقة أمام قاض فيدرالي، الشهر الماضي، بأنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على وقوع جريمة خلال تحقيقهم المتعلق بمشروع مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.