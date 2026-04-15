10 دول تطالب بوقف فوري للقتال في لبنان

دعت 10 دول، من بينها كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، إلى "وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان"، وذلك في بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني وأزمة النزوح.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب حمايتهم من تداعيات القتال، مرحبة بوقف إطلاق النار الأخير لمدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لكنها شددت على ضرورة أن "تصمت البنادق أيضا في لبنان".

كما دعت الدول العشر إلى احترام القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية الكرامة الإنسانية، والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والسماح بإيصال المساعدات.

وأدان البيان الأعمال التي أسفرت عن مقتل أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (اليونيفيل)، بجنوب لبنان أواخر مارس الماضي .

وقعت على البيان إضافة إلى كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، كل من أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون .