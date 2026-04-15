أمريكا: أوقفنا تماماً التجارة عبر البحر من وإلى إيران

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أوقفت تماما التجارة الاقتصادية عبر البحر من إيران وإليها، مؤكداً "فرضنا حصاراً بحرياً كاملاً على الموانئ الإيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن الحرب في إيران تقترب من نهايتها، وذلك وفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نُشرت مسبقاً.

وأفاد ترامب: "أعتقد أنها قريبة من النهاية، نعم، أراها قريبة جداً من الانتهاء"، بحسب تصريحات شاركتها مقدمة البرامج ماريا بارتيرومو عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة الآن، فستحتاج إيران إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، قائلا: "ولم ننته بعد. سنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى اعتقاده بأن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق.