واشنطن وطهران تلتزمان الهدنة رغم فشل المفاوضات





فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب في الشرق الأوسط بعد محادثات استمرت أكثر من عشرين ساعة في إسلام آباد، لكنّهما واصلتا الأحد، التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه الخامس، ومن المقرر أن يستمر أسبوعين.

ويسري منذ ليل 7-8 أبريل، اتفاق قادت باكستان الوساطة بشأنه، نصّ على هدنة لأسبوعين على أن ترافقها مباحثات يؤمل منها أن تنهي الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي قاد وفد بلاده، أنّه قدّم لطهران "العرض النهائي والأفضل". وأضاف أثناء مغادرته باكستان "قدّمنا اقتراحا بسيطا للغاية. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن حكومته "ستواصل القيام بدورها في الأيام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار".