كامالا هاريس: أفكر في خوض سباق الرئاسة لعام 2028

بعد أن ضجت القاعة بهتاف "ترشحي مجدداً"، قالت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس لنشطاء أمريكيين من أصول أفريقية، اليوم الجمعة، إنها تفكر بجدية في خوض سباق رئاسي آخر.

وقالت هاريس "قد أفعل. أنا أفكر في الأمر"، وذلك في ردها على القس آل شاربتون بعد أن سألها مباشرة بشأن ما إذا كانت ستخوض سباق الرئاسة مجددا عام 2028.

وجاءت تصريحات هاريس خلال المؤتمر السنوي لشبكة العمل الوطني، الذي شارك فيه نحو ستة مرشحين محتملين هذا الأسبوع، على أمل كسب تأييد الناخبين من السود - الذين يمثلون أحد أقوى الكتل الانتخابية لدى الديمقراطيين.

ولن يبدأ الموسم التمهيدي لاختيار مرشح الرئاسة القادم عن الحزب الديمقراطي بشكل فعلي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، لكن مؤتمر هذا الأسبوع استعرض مجموعة من الديمقراطيين الذين بدأوا بالفعل في التنافس على المراكز المتقدمة، فيما يُتوقع أن يكون سباقا مزدحما.

وفي الوقت الراهن على الأقل، لا يوجد مرشح مفضل واضح في هذه المرحلة المبكرة. لكن بدا أن هناك مرشحا مفضلا في مؤتمر شاربتون.

وقد حصلت هاريس، أول نائبة رئيس أمريكية من أصول أفريقية والمرشحة الديمقراطية للرئاسة في عام 2024، على التصفيق الوحيد للحضور وهم وقوفا وأكبر حضور بين جميع المرشحين المحتملين لانتخابات 2028 هذا الأسبوع. كما قاطع بعض الحضور كلمتها بترديد هتاف "ترشحي مجددا."