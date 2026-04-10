بايدن الابن يتحدّى نجلي ترامب لخوض نزال في قفص

وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترامب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

وبعد سنوات من التراشق اللفظي، قال هانتر بايدن في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الخميس، إنه سيكون "مستعدا بنسبة 100%" لخوض مواجهة ضد نجلي ترامب، في خطوة قد تحوّل الخلاف الطويل الأمد بين العائلتين إلى حدث رياضي يُبث بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

ونشر حساب القناة الخامسة التي يديرها صانع المحتوى اليساري أندرو كالاغان، مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام الخميس، يظهر فيه بايدن الابن وهو يعلن مشاركته في عدد من الفعاليات ضمن جولة إعلامية مقبلة داخل الولايات المتحدة.

وقال بايدن "أعتقد أنه يحاول تنظيم نزال داخل القفص بيني وبين إريك ودونالد جونيور. لقد قلت له إنني مستعد - بنسبة 100% - إذا تمكن من تنظيمه".

ولا تزال تفاصيل المواجهة المقترحة غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان الشقيقان ترامب سيخوضان النزال معا أو بشكل منفصل، وأين يمكن أن يُقام هذا الحدث في حال تنظيمه.

حتى الآن، لم يصدر أي رد علني من دونالد جونيور أو إريك، اللذين يتمتعان، في سن 48 و42 عاما على التوالي، بأفضلية عمرية مقارنة بمنافسهما المفترض البالغ من العمر 56 عاما.

وتأتي هذه التطورات في سياق منافسة سياسية محتدمة بين شاغل البيت الأبيض الحالي وسلفه والتي تصاعدت بعد فوز بايدن على ترامب في انتخابات عام 2020، واتسمت بهجمات شخصية غير معتادة وتصعيد مستمر في حدة الخطاب.

ودأب ترامب على توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الديمقراطي، مستخدما ألقابا مثل "جو النائم"، كما اتهم إدارته، من دون تقديم أدلة، بتزوير انتخابات 2020 و"تسليح" الوكالات الفيدرالية ضد الجمهوريين.

في المقابل، وصف بايدن ترامب بأنه تهديد للمعايير الديمقراطية، وقال في وقت سابق إنه كان سيتمنى "تلقينه درسا قاسيا" بسبب تعليقاته الفظة تجاه النساء، لو أنهما كانا في مرحلة الدراسة الثانوية معا.

وتعيد هذه الفكرة، في حال تحوّلها إلى مواجهة فعلية بين الجيل الأصغر من العائلتين، إلى الذاكرة تاريخا طويلا من الخصومات الشخصية في السياسة الأميركية، بدءا من المبارزة الشهيرة عام 1804 بين آرون بور وألكسندر هاميلتون، وصولاً إلى نزال القفص الذي حظي بضجة واسعة بين عملاقي التكنولوجيا إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ عام 2023 والذي لم يُقم في نهاية المطاف.

