ترامب يوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو بشأن لبنان

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد في لبنان، مطالباً إياه بضرورة تخفيف حدة الهجمات.

وبحسب المسؤول، أبلغ ترامب نتنياهو أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، مشدداً على أهمية خفض التصعيد في المرحلة الحالية.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن ترامب أعرب عن قلقه من أن يؤدي التصعيد في لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار مع إيران، ما قد يهدد الاستقرار الإقليمي.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، أن وتيرة الهجمات على لبنان ستشهد تراجعاً استجابةً لطلب ترامب.