"بيغ بند" تهدد مشروع ترامب

تشهد خطط إعادة بناء الجدار الحدودي التي طرحها دونالد ترامب على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً، في ظل تصاعد اعتراضات محلية في ولاية تكساس، لا سيما في منطقة "بيغ بند"، التي تحولت إلى بؤرة مقاومة مدنية وسياسية للمشروع.

ووفق تقارير صحافية صدرت أخيراً، فإن الضغوط المجتمعية في غرب تكساس أسهمت في تقليص مئات الأميال من المسارات المخطط لها للجدار، بعد أن عبّر سكان المنطقة ومسؤولوها عن رفضهم للحواجز الفولاذية، مؤكدين أن المشكلة الأمنية في هذه المنطقة محدودة، ولا تستدعي حلولاً مادية بهذا الحجم.

وتغطي منطقة "بيغ بند" نحو 517 ميلاً من الحدود مع المكسيك، إلا أنها تسجل معدلات منخفضة نسبياً من محاولات العبور غير النظامي، ما دفع مسؤولين محليين إلى التشكيك في جدوى المشروع، والدعوة إلى اعتماد حلول تقنية تتناسب مع طبيعة التضاريس الوعرة بدلاً من إقامة جدار فعلي.

وقد أدت هذه الاعتراضات إلى خفض نطاق الجدار المخطط في المنطقة إلى نحو 175 ميلاً فقط، بحسب تحالف محلي يتابع المشروع، في مؤشر على استجابة جزئية من الجهات الفيدرالية لضغوط المجتمع المحلي.

ويستند المعارضون إلى جملة من المخاوف، تشمل الأضرار البيئية المحتملة، مثل التأثير في مصادر المياه والحياة البرية، إضافة إلى تهديد المواقع الأثرية وتقليص قيمة الممتلكات الخاصة. كما أبدوا قلقاً من تداعيات المشروع على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.

وفي موازاة ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن التنسيق لا يزال قائماً مع الجهات البيئية والهيئات المحلية، وأن التخطيط للجدار يراعي أولويات الأمن الحدودي، مع التركيز على المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عمليات العبور.

ورغم بعض التعديلات التي طالت المشروع، لا يزال الجدل قائماً، إذ يطالب قادة محليون بمراجعة شاملة للاستراتيجية، معتبرين أن المقاربة الحالية لا تعكس خصوصية المنطقة ولا طبيعة التحديات الأمنية فيها.

في المحصلة، يكشف هذا المشهد عن فجوة متنامية بين الرؤية الفيدرالية لأمن الحدود، ومقاربات المجتمعات المحلية، في وقت يبدو فيه أن مشروع الجدار الذي كان أحد أبرز عناوين السياسة الحدودية الأمريكية، يخضع لإعادة تقييم ميدانية تحت ضغط الواقع والاعتراضات المتزايدة.