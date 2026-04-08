البيت الأبيض: خطوط ترامب الحمراء بشأن إيران لم تتغير

كشف البيت الأبيض، الأربعاء، عن جملة من التطورات المتسارعة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، أبرزها توجيه الرئيس ترامب نائبه جي دي فانس على رأس وفد تفاوضي إلى باكستان السبت المقبل، لإجراء الجولة الأولى من المحادثات، مؤكداً أن فانس "لعب دوراً كبيراً ورئيسياً في الملف الإيراني منذ البداية".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن إيران لم تعد قادرة على تزويد وكلائها في الشرق الأوسط بالأسلحة، في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي انطلقت منذ الثامن والعشرين من فبراير، مضيفةً أن مضيق هرمز شهد اليوم زيادة ملحوظة في حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الخطة الإيرانية الأولية كانت "غير مقبولة وجرى رفضها"، قبل أن تطرح طهران مقترحاً "أكثر منطقية وإحكاماً" وافقت عليه في نهاية المطاف.

وأشارت ليفيت إلى أن "حدة خطاب ترامب هي التي أفضت إلى الاتفاق"، مؤكدة أن خطوطه الحمر "لم تتغير"، وأنه سيحمّل إيران المسؤولية الكاملة إن لم تبقِ المضيق مفتوحاً.

وفي سياق أشمل، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ثمة محادثات تجري أيضاً بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار، كما لفتت إلى أن ترامب يتطلع إلى إجراء محادثات صريحة مع أمين عام حلف الأطلسي مارك روته، بعد أن تعرض الحلف للاختبار وفشل، بحسب ليفيت.