رئيس الاركان الأمريكي: قواتنا جاهزة للقتال في حال تطلب الأمر بعد انتهاء الهدنة

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال دان كين، أن العمليات العسكرية التي استمرت 38 يوماً نجحت في إخراج القوة الدفاعية الإيرانية عن الخدمة بشكل شبه كامل، مؤكداً أن الهدنة الحالية هي "توقف مؤقت" ولا تعني بحال من الأحوال انتهاء الصراع أو توقف الجاهزية القتالية.

تقويض القدرات الإستراتيجية وفي تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الدفاع، أوضح كين أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 13 ألف هدف، نجحت من خلالها في تحييد 80% من منظومات الدفاع الجوي و90% من مصانع الأسلحة في إيران. وأكد أن تدمير أكثر من ألفي مركز قيادة لوجستي قد شل تماماً قدرة طهران على تنسيق أي عمليات قتالية واسعة النطاق على الأرض.

خسائر بحرية تاريخية وكشف رئيس الأركان عن حجم الضربة التي تلقاها الأسطول الإيراني، مشيراً إلى أن أكثر من 150 سفينة قد استقرت في قاع المحيط، ما يعني فقدان طهران لـ 90% من قدراتها البحرية التقليدية. وشدد كين على أن إعادة بناء هذه القوة أو ترميم مراكز القيادة والسيطرة سيستغرق سنوات طويلة من العمل.

تأهب لما بعد الهدنة واختتم كين حديثه بتوجيه رسالة حاسمة، أكد فيها أن الجيش الأمريكي يظل على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات بالدقة والسرعة ذاتها فور صدور الأوامر، مشيراً إلى أن القوات حققت أهدافها العسكرية المرسومة وتنتظر الآن المسار السياسي الذي ستسفر عنه فترة تعليق الهجمات الحالية.