ترامب: سنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز

قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات ‌المتحدة ​ستساعد في معالجة التكدس الملاحي بمضيق هرمز.

وكان ترامب قد وافق أمس الثلاثاء على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران قبل أقل من ساعتين من الموعد ⁠النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح المضيق أو مواجهة هجمات على بنيتها التحتية المدنية.

وقال ترامب إن الاتفاق الذي تم التوصل ‌إليه في اللحظة الأخيرة مشروط بموافقة إيران على وقف عرقلة عبور إمدادات النفط والغاز ‌من المضيق، الذي يمر عبره عادة حوالي ‌خمس شحنات النفط العالمية.

وقال في ‌تصريحاته اليوم الأربعاء "سنقوم ‌بتحميل جميع أنواع الإمدادات، وسنبقى فقط في الجوار للتأكد من ​أن كل ‌شيء يسير ​على ما يرام".

وتابع "ستكون هناك الكثير ⁠من الإجراءات الإيجابية! وسيتم جني أموال طائلة، ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".

وقال ​ترامب ⁠لوكالة ⁠فرانس برس إن الولايات المتحدة حققت "انتصارا كاملا وشاملا" بعد الموافقة على اتفاق وقف إطلاق ⁠النار مع إيران.

ومن شأن الوقف المؤقت للقتال وإعادة فتح مضيق هرمز أن يسمح للمصدرين في الشرق الأوسط بشحن كميات كبيرة من النفط والتي ظلت عالقة في الخليج ‌منذ بدء الحرب.

وتظهر بيانات شركة كبلر للتحليلات أن ​هناك حوالي 130 مليون برميل من النفط الخام و46 مليون برميل من الوقود المكرر حاليا في المنطقة على متن ما يقرب من ​200 ناقلة.