البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران

نفى البيت الابيض بلهجة حازمة نيته استخدام السلاح النووي في ايران، وذلك في رسالة نشرها على حساب تابع له على منصة اكس.وورد في الرسالة "لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح الى ذلك، أيها المهرجون الكبار".

وجاء موقف البيت الابيض ردا على منشور على اكس يعود الى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحا مصورا لنائب الرئيس الاميركي جاي دي فانس خلال زيارته بودابست مرفقا إياه بعبارة "يؤكد جاي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن +حضارة بكملها ستموت الليلة+ ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية".

وأكد البيت الأبيض في بيانه المقتضب أن تصريحات نائب الرئيس لا تحمل أي تلميحات من هذا النوع، في محاولة لقطع الطريق أمام التفسيرات التي ربطت بين الخطاب الانتخابي والسيادة العسكرية النووية، وسط توترات إقليمية متزايدة مع طهران.