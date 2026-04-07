ترامب متوعداً إيران: حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبداً

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستشهد الليلة حدثاً تاريخياً فارقاً، في أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية أو إحداث تحوّل جذري في المشهد الإيراني.

وقال ترامب في تدوينة على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبداً"، مضيفاً أنه لا يريد لذلك أن يحدث، غير أنه أبدى تفاؤلاً بإمكانية قيام "شيء رائع وثوري" في ظل ما وصفه بـ"التغيير الكامل والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأذكى وأقل تطرفاً".

ووصف ترامب الليلة بأنها "واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم"، معلناً أن "47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً"، في إشارة واضحة إلى عمر الجمهورية الإسلامية منذ قيامها عام 1979.

وختم تدوينته بعبارة: "الله يبارك الشعب العظيم لإيران".

وتأتي هذه التدوينة في سياق بالغ الحساسية، في أعقاب كشفه البارحة عن تفاصيل عمليات عسكرية أمريكية نُفذت داخل الأراضي الإيرانية لإنقاذ جندي أمريكي، واقتراب نهاية مهلته التي أعطاها لإيران.