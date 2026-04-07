لواء المدفعية 142 الأمريكي يتحرّك نحو الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور توم كوتون، إن لواء المدفعية 142 التابع لأركنساس، غادر فجر الثلاثاء متجهاً إلى الشرق الأوسط.

وكتب كوتون في منشور على حسابه في منصة "إكس": "يغادر اليوم رجال ونساء اللواء 142 المدفعية الميدانية الشجعان من ولاية أركنساس إلى الشرق الأوسط.. تُعرب أركنساس عن امتنانها لخدمتهم. حفظهم الله".

وكان الرئيس الأمركي دونالد ترمب، توعد إيران بـتدمير كل شيء، في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي عن طموحاتها النووية مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر أمريكية، إنّ الآمال تتلاشى في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل الموعد النهائي مساء الثلاثاء، مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لاستهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في تصعيد جديد للحرب.

يعتبر (لواء المدفعية الميدانية 142) أحد أبرز وحدات المدفعية في الحرس الوطني الأمريكي، ويقع مقره الرئيسي بمدينة فايتفيل بولاية أركنساس، ويضم جنوداً منتشرين في 12 وحدة عسكرية عبر 6 مقاطعات، غالبيتها في شمال غربي أركنساس، إضافة إلى كتيبتين في ولايتي ألاباما وتينيسي.

ويوفر اللواء دعماً نارياً دقيقاً للفيالق والفرق والألوية القتالية، ويستخدم أنظمة حديثة مثل صواريخ الإطلاق المتعدد MLRS، ومدافع (بالادين) المتطورة، بحسب arkansas.nationalguard.mil.