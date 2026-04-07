قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. ترامب لإيران: الاتفاق أو الدمار

تعنت إيراني برفض مقترح الوساطة لوقف مؤقت لإطلاق النار

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإيران والتي تنتهي ليل الثلاثاء / الأربعاء، توعد ترامب طهران بالتدمير الكامل حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما شدد على أولوية إعادة فتح مضيق هرمز، لفت إلى أن مقترح الوساطة لوقف إطلاق النار مع إيران خطوة بالغة الأهمية لكنه ليس جيداً بما يكفي.

وأكد ترامب أن إيران بكاملها قد يتم تدميرها مساء الثلاثاء. وقال ترامب في مؤتمر صحافي: البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون الثلاثاء. وشدد ترامب على أن المهلة التي حددها ‌لإيران من أجل إبرام اتفاق نهائية ومن غير المرجح تمديدها.

ورداً على سؤال عن قصف محطات الطاقة والجسور صرح ترامب: آمل ألا أضطر إلى فعل ذلك، مشدداً على أن إعادة فتح مضيق هرمز أولوية قصوى. وأبان ترامب أنه ينبغي ‌لإيران أن توافق على اتفاق مع الولايات ‌المتحدة ‌يكون ‌مقبولاً بالنسبة ​له بحلول الموعد ‌النهائي ​اليوم، ​مشيراً إلى أن حرية ⁠مرور النفط ⁠عبر مضيق هرمز يجب أن تكون جزءاً منه.

وأعلن ترامب أنه ليس قلقاً بشأن خطر ارتكاب جرائم حرب في إيران في حال نفذ تهديده بقصف بنى تحتية مدنية، مضيفاً: جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن إيران لم ​تستغل ‌الفرص ​التي ⁠منحها إياها ​لإنهاء ⁠الصراع.

وقال ترامب رداً على سؤال عن اقتراح لوقف إطلاق النار طرحته الدول الوسيطة، إنه خطوة بالغة الأهمية. وأشار ترامب إلى أن الاقتراح ليس جيداً بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية.

لافتاً إلى أن الوسطاء يفاوضون الآن. وأضاف ترامب: نعتقد أن إيران تتفاوض بحسن نية.. الولايات المتحدة ‌لديها ‌مشارك ‌نشط ومستعد ​في ‌المحادثات ​مع ⁠إيران، طهران ⁠ترغب ⁠في إبرام اتفاق.

وأقر ترامب بأن الشعب الأمريكي يرغب في أن تعود الولايات المتحدة إلى الوطن من إيران، مضيفاً: للأسف، الشعب الأمريكي يرغب في رؤيتنا نعود إلى الوطن.. إذا كان لدي خيار، ماذا أود أن أفعل؟ أود أن آخذ النفط، لأنه هناك من يستحوذ عليه.. لا يوجد شيء يمكنهم فعله حيال ذلك.

تعنت إيراني

واستمرت إيران في تعنتها برفضها مقترحاً لوقف مؤقت لإطلاق النار، مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب. ووفق مصدر مطلع، تقترح خطة سلام توسطت فيها باكستان، وقفاً فورياً لإطلاق النار، يعقبه اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، بعد اتصالات مكثفة شملت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين.

وبشأن عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين واللذين سقطت طائرتهما في إيران قبيل أيام، قال ترامب، إن أكثر من 170 طائرة عسكرية أمريكية شاركت في عملية إنقاذ الطيّارَين.

وأوضح أن 21 طائرة شاركت في عملية انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في مهمة الإنقاذ الثانية. وأضاف أن طائرتي نقل علقتا في الرمال واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.

وتوعد ترامب بأنه سيطالب الصحفي ‌الذي كان ‌أول من سرب ‌خبر إنقاذ ‌أحد ‌أفراد سلاح ​الجو ‌الأمريكي في ​إيران ⁠بالكشف ​عن ⁠مصدره، وهدده بالسجن ⁠إذا ⁠رفض. بدوره، أكد وزير ​الدفاع الأمريكي، بيت ⁠هيغسيث، بأن أمس الاثنين شهد أكبر عدد ‌من ‌الضربات ‌على ​إيران ‌منذ ​اليوم ⁠الأول ​من ⁠عالحرب، وأن اليوم الثلاثاء سيشهد ‌المزيد من ​الضربات.

موقف

على صعيد متصل، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إنه لا يجب أن يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز بعد الحرب. وأضاف غراهام وفق تصريحات نشرتها صحيفة الغارديان: لا يمكن السماح بأن يكون نظام إيران هو من يسيطر على مضيق هرمز بعد الحرب.

كما أضاف أنه لا يجب ألا تبقى أي كمية من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. وتابع السيناتور الأمريكي: نحن مع إنهاء الحرب دبلوماسياً مع تحقيق أهداف الولايات المتحدة الرئيسية تجاه إيران.

وأوضح أنه تحدث مع ترامب، مؤكداً أن ترامب مستعد لاستخدام قوة عسكرية واسعة ضد إيران. ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ضرب البنية التحتية للطاقة داخل إيران، بما في ذلك المنشآت النفطية، إذا لم تقم طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. وأبان غراهام أن هناك مهلة محددة وضعتها الإدارة الأمريكية، وأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير.