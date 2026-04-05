ترامب: الثلاثاء سيكون يوم الجسور ومحطات الطاقة في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة ويوم الجسور وكل ذلك في يوم واحد.

وقال الرئيس الأمريكي على حسابه على منصة تروث سوشيال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطة الطاقة ويوم الجسور، في إيران. لن يكون هناك مثيل له!!! افتحوا المضيق وإلا ستعيشون في الجحيم".

وعن إنقاذ أحد أحد أفراد طاقم طائرة إف-15 قال ترامب: " لقد أنقذنا أحد أفراد طاقم طائرة إف-15، وهو ضابط شجاع للغاية، مصابًا بجروح خطيرة، من أعماق جبال إيران، كان الجيش الإيراني يبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكان على وشك الوصول، إنه عقيد يحظى باحترام كبير، نادراً ما تُنفذ مثل هذه الغارات نظراً للخطر الذي يهدد الأفراد والمعدات، ببساطة، لا يحدث ذلك! جاءت الغارة الثانية بعد الأولى، حيث أنقذنا الطيار في وضح النهار، وهو أمر غير معتاد أيضًا، بعد أن أمضى سبع ساعات فوق إيران. لقد كان عرضاً مذهلاً للشجاعة والكفاءة من الجميع! سأعقد مؤتمراً صحفياً مع الجيش في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً. حفظ الله جنودنا البواسل!.