النيابة العامة في ميشيغان: منفّذ هجوم الكنيس مرتبط بحزب الله

أكدت النيابة العامة في ولاية ميشيغان الأميركية أن منفّذ الهجوم الذي استهدف في مطلع مارس كنيساً يهودياً فيها بعد أيام من بدء الحرب في إيران مرتبط بحزب الله.

وأكد المدعي الفدرالي للمنطقة الشرقية لولاية ميشيغان جيروم غورغون في مؤتمر صحافي أن أيمن غزالي تصرّف "تحت إدارة وسيطرة حزب الله".

وكانت المسؤولة عن مكتب إف بي آي في ديترويت في ولاية ميشيغان جنيفر رونيان صرّحت خلال المؤتمر الصحافي نفسه "استنادا إلى عناصر الأدلة التي جُمعت إلى اليوم، نعتبر أن هذا الهجوم عمل إرهابي مرتبط بحزب الله، واستهدف عمدا لليهود وأكبر كنيس في ميشيغن".

وتتواصل التحقيقات بعدما اقتحم رجل بسيارته بوابات كنيس تامبل إزرايل" في وست بلومفيلد.

ولم يُقتل أحد في الهجوم باستثناء المهاجم الذي أقدم على الانتحار. غير أن أحد عناصر الأمن أُصيب بجروح، فيما نُقل عناصر آخرون إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان بعد جهود الإخلاء.