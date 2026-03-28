ترامب: الأهداف الأمريكية في إيران تتحقق بالكامل والدور على كوبا

​قال الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب اليوم ‌الجمعة إن البحرية الإيرانية قد دمرت بالكامل، مشيراً الأهداف الأمريكية في إيران تتحقق بالكامل خلال الأسابي الأربة الماضية.

جاء ذلك إلى أن خلال ‌كلمة ألقاها ‌في ​منتدى استثماري ‌في ​ميامي، ⁠حيث ​أشاد ⁠بالنجاحات ⁠التي ⁠حققتها العمليات العسكرية الأمريكية ‌في فنزويلا ​وإيران، مؤكداً أن الدور قادم لكوبا.

وعبر الرئيس الأمريكي خلال كلمته عن خيبة أمله من موقف حلفاء الناتو، مشيراً إلى أن مواقفهم المترددة لم تساعد، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لا تحتاج مساعدتهم للقضاء على "المتنمر الأكبر في الشرق الأوسط إيران"، على حد قول ترامب، مؤكداً أنها لم تعد كذلك بفضل الضربات الأمريكية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الضربات الأمريكية تحقق أهدافها بالكامل، مؤكداً أن البحرية الإيرانية قد غرقت كلها، وقادة إيران قد ماتوا في الضربات ولم يعد هناك من يحكم.