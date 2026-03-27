روبيو يتهم زيلينسكي بـ"الكذب"

اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكذب، بعدما قال إن واشنطن تضغط على كييف للتخلي عن أراض رئيسية كشرط لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وقال روبيو للصحافيين عقب محادثات مجموعة السبع قرب باريس "هذا كذب. لقد سمعته يقول ذلك، ومن المؤسف أن يقوله، لأنه يعلم أنه غير صحيح".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على أوكرانيا لسحب قواتها بالكامل من منطقة دونباس الشرقية، وذلك من أجل إنهاء الحرب.

وقال روبيو: "ما قلناه له واضح: الضمانات الأمنية لن تدخل حيّز التنفيذ حتى تنتهي الحرب، وإلا سنجد أنفسنا متورّطين في الصراع".

وأضاف الوزير الذي يُنظر إليه على أنّه من أشد المؤيّدين لأوكرانيا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، "لم يكن ذلك مشروطاً بتنازله عن أراضٍ.. لا أعرف لماذا يقول هذه الأشياء. هذا غير صحيح".

من جانب آخر، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي تحويل شحنات أسلحة كانت مخصّصة لأوكرانيا لتلبية احتياجات الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران.

وقال "لم يتم تحويل أي شحنة حتى الآن، لكن ذلك قد يحدث"، مضيفا "إذا احتجنا إلى شيء من أجل الولايات المتحدة وكان أميركيا، فسنُبقيه أولا لأميركا".

