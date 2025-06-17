ترامب يأمر بأكبر حملة ترحيل جماعي في تاريخ أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً بتوسيع عمليات احتجاز وترحيل المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، في وقت تشهد فيه مدن أمريكية كبرى موجة احتجاجات واسعة ضد سياساته.

ودعا ترامب، عبر منشور على منصة «تروث سوشال»، الوكالات الفيدرالية إلى «بذل كل ما في وسعها»، لتنفيذ ما وصفه بـ «أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ»، مشيراً بشكل مباشر إلى مدن لوس آنجلوس وشيكاغو ونيويورك، بوصفها أهدافاً رئيسية.

واندلعت احتجاجات حاشدة منذ السادس من يونيو في عدد من هذه المدن، رفضاً لمداهمات استهدفت مهاجرين غير موثقين، وسط تصاعد التوتر بين السلطات الفيدرالية والحكومات المحلية.

وأمر ترامب «الإدارة بكاملها»، بتسخير جميع الموارد الممكنة لدعم هذا الجهد، مؤكداً عزمه منع «كل من يقوّض السلم الداخلي للولايات المتحدة» من دخول البلاد.

ووجّه ترامب رسائل مباشرة إلى وكالات مثل إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ووكالة الهجرة والجمارك (ICE)، قال فيها: «أمنحكم دعمي الكامل... انطلقوا، وأنجزوا المهمة!».

وصدر هذا التصعيد، بعد يوم من انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، بقيادة حركة «لا ملوك» في أمريكا، التي نظّمت مظاهرات امتدت من لوس آنجلوس إلى نيويورك، تزامناً مع عرض عسكري في العاصمة واشنطن، بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأمريكي، والذي صادف عيد ميلاد ترامب الـ 79.

وشهدت مدينة سولت ليك في ولاية يوتا، حادثة إطلاق نار خلال إحدى مسيرات «لا ملوك»، أسفرت عن مقتل شخص.

وأصدر ترامب توجيهات للسلطات، بالتركيز على ما يُعرف بـ «المدن الملاذات»، التي ترفض التعاون الكامل مع سلطات الهجرة الفيدرالية، مؤكداً أنها تشكّل بؤر توتر بين القوانين الفيدرالية والولايات.

ودافع مسؤولون محليون في هذه المدن، عن حقوقهم القانونية في حماية المهاجرين غير الموثقين، في وجه التصعيد الفيدرالي المتزايد.

وتُمثل هذه الأوامر الجديدة، تنفيذاً مباشراً لتعهدات أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية، والتي وعد فيها بـ «أضخم عملية ترحيل لمجرمين في تاريخ أمريكا».

وجاء هذا القرار الجديد، بعد يوم واحد فقط من صدور توجيهات من إدارة ترامب، بتقليص مداهمات سلطات الهجرة في المزارع والفنادق والمطاعم ومصانع تعبئة اللحوم.