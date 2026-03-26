وول ستريت جورنال: ترامب يبلغ مساعديه رغبته في إنهاء حرب إيران سريعاً

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مساعديه رغبته في تجنب حرب طويلة الأمد في إيران، مؤكدًا أمله في إنهاء الصراع خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس الأميركي أبلغ مساعديه بأنه يعتقد أن الصراع في مراحله الأخيرة، وحثّهم على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده علنًا، والمتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

كما أشار بعض المصادر إلى أن مسؤولي البيت الأبيض كانوا يخططون لعقد قمة منتصف مايو المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، على أمل أن تُختتم الحرب قبل بدء الاجتماع.