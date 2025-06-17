مصرع 5 أشخاص إثر فيضانات في ويست فرجينيا الأمريكية

لقي 5 أشخاص مصرعهم في ولاية ويست فرجينيا الأمريكية، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة. ووفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة مناطق مختلفة من الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن حاكم ولاية ويست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان، أن الفيضانات أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وفقدان 3 آخرين. وأضاف موريسي أن بعض المباني انهارت نتيجة الفيضانات.

وأكدت السلطات المحلية في الولاية، في بيان، أن أعمال البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة بدعم من الطائرات المسيرة وكلاب البحث والإنقاذ وفرق الطوارئ.

بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، وحذرت من فيضانات مفاجئة.