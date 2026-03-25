15 بنداً في خطة ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لوقف إطلاق النار من 15 بندا إلى إيران، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على ملامح الخطة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، لكنه وفقاً للوكالة الأمريكية غير مخول بالتحدث عنها علنا.



وتم تقديم خطة وقف إطلاق النار إلى إيران عن طريق وسطاء من باكستان، التي عرضت استضافة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأمريكي لنشر ما لا يقل عن 1000 جندي إضافي من الفرقة 82 المحمولة جواً لتعزيز القوات البالغ عددها حوالي 50 ألف جندي الموجودة بالفعل في المنطقة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق الثلاثاء بأنه تم تسليم الخطة إلى المسؤولين الإيرانيين.

وقال المصدر إن المسؤولين الإسرائيليين، الذين كانوا يدعون ترامب إلى مواصلة الحرب ضد إيران، فوجئوا بتقديم الإدارة الأمريكية خطة وقف إطلاق النار.

لكن مع اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لإرسال جنود ومشاة بحرية إضافيين إلى الشرق الأوسط، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مناورة من ترامب لمنح نفسه "أقصى قدر من المرونة" بشأن ما سيفعله بعد ذلك، حسبما أضاف المصدر.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق عن الخطة وبنودها وسبل تحقيقها حتى الآن.







