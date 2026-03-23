رسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بشأن جزيرة خرج

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنّ مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل أنه لا بديل أمام واشنطن سوى السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية.

وأفادت الصحيفة، بأن المسؤولين الأميركيين أبلغا حلفاءهم في إسرائيل خلال الأيام الماضية، أنه لا بديل أمام الولايات المتحدة سوى شن عملية عسكرية برية للاستيلاء على جزيرة خرج.

ودارت في الأيام الأخيرة نقاشات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقلتها وسائل الإعلام، حول إمكانية السيطرة على الجزيرة لإجبار إيران على التوقف عن عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.