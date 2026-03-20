ترامب: لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وكان الرئيس الأمريكي قد دون على منصة تروث بأن الحرب مع إيران حُسمت عسكرياً، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم.

وقال ترامب : "من دون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء! لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية. والآن، بعد أن حُسمت هذه المعركة عسكريًا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تُعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط. من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية. جبناء، ولن ننسى!".