ترامب: الحرب مع إيران حُسمت عسكرياً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران حُسمت عسكرياً، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم.

ودون ترامب على منصة تروث سوشيال : "من دون الولايات المتحدة، حلف الناتو مجرد قوة جوفاء! لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية. والآن، بعد أن حُسمت هذه المعركة عسكريًا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تُعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط. من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية. جبناء، ولن ننسى!".