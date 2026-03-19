وزير الحرب الأمريكي: الرئيس ترامب هو من يحدد متى تنتهي الحرب

أكد وزير ​الحرب الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يحدد متى تنتهي الحرب وأننا حققنا ما نحتاجه للأمن. وقال ‌وزير ​الدفاع الأمريكي إن أهداف ⁠الولايات المتحدة في الحرب على إيران لم ‌تتغير منذ بدء الضربات ‌في 28 فبراير.

وأشار إلى أن أمريكا دمرت 120 سفينة إيرانية، وأن قدرة ايران على تصنيع صواريخ باليستية تراجعت.

وأوضح هيجسيث ‌للصحفيين ‌أن الأهداف لا ​تزال قائمة ‌متمثلة ​في تدمير ⁠منصات إطلاق الصواريخ ​الإيرانية ⁠وقاعدة إيران ⁠الصناعية الدفاعية وسلاح البحرية ⁠ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.