الرئيس الكوبي يتوعد ترامب بـ"المقاومة المنيعة"

انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الثلاثاء التهديدات "شبه اليومية" التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كوبا، في ظل الحصار النفطي المستمر الذي يُثقل كاهل البلاد.وكتب دياز كانيل في بيان على إكس "في مواجهة أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا ضمانة واحدة: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة منيعة".





وفي الشأن الكوبي قال مسؤولون ​في قطاع الطاقة إن الحكومة أعادت ‌توصيل ​شبكتها الكهربائية أمس الثلاثاء وأعادت تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة تعمل بالوقود، مما وضع حدا لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد الذي استمر ⁠لأكثر من 29 ساعة في ظل حصار أمريكي يهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن الجزيرة.

وبعد أن ‌غرق سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في الظلام خلال الليل، ‌عادت شبكة الكهرباء الوطنية للجزيرة ‌الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي للعمل بشكل ‌كامل بحلول الساعة ‌6:11 مساء بالتوقيت المحلي (2211 بتوقيت جرينتش). ومع ذلك، ​قال المسؤولون ‌إن نقص الكهرباء ​قد يستمر بسبب ⁠عدم توليد ما يكفي من الكهرباء. وبالإضافة إلى قطع مبيعات النفط إلى ​كوبا، ⁠صعد ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحاته المناهضة للجزيرة ذات الحكم الشيوعي، إذ قال ⁠يوم الاثنين إن بوسعه فعل أي شيء يريده بها.

ولم تحدد كوبا بعد سبب انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد يوم الاثنين، وهو ‌أول انهيار من هذا النوع منذ أن ​قطعت الولايات المتحدة إمدادات النفط الفنزويلي عنها وهددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشحن الوقود إلى هذه ​الدولة الجزرية.