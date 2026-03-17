ترامب: دول الناتو ترتكب خطأً فادحاً بشأن مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن ‌حلف ‌شمال الأطلسي يرتكب "خطأ ‌أحمق ‌للغاية" ‌بعدم رغبته ​في ‌مساعدة ​الولايات ⁠المتحدة ​على ⁠فتح مضيق ⁠هرمز، ⁠لكنه أكد أن واشنطن لا ‌تحتاج إلى ​مساعدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لم تحصل على الدعم، رغم أن "جميع الدول تقريباً وافقت على ما نفعله"، وأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب: "غير أنني لست مندهشاً من أفعالهم، لأنني دائماً ما اعتبر الناتو، حيث ننفق مليارات الدولارات كل عام لحماية نفس هذه الدول، طريقاً يسير في اتجاه واحد".

وأضاف في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "إننا نحميهم، ولكنهم لن يفعلوا شيئاً من أجلنا، وبخاصة في وقت الحاجة".

وعن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قال الرئيس الأمريكي: "من الجيد أنه رحل لأنه قال إن إيران لا تشكل تهديداً".