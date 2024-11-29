ترامب ينتزع موافقة المكسيك على وقف الهجرة

أحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختراقاً في ملف ضبط الحدود حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، عبر توافق مع الجارة المكسيك على وقف الهجرة غير الشرعية، فيما رشح ترامب مسؤوليْن جديدين للعمل في إدارته.

وأعلن ترامب أن الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، وافقت خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، على وقف الهجرة غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة، في تعهد سارعت شينباوم إلى توضيحه، مؤكدة أن موقف بلادها ليس إغلاق الحدود. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال: «لقد أجريت لتوي محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة.. المكسيك ستمنع الناس من الذهاب إلى حدودنا الجنوبية، بدءاً من الآن».

وشدد ترامب على أن كلاوديا شينباوم وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، مما يعني إغلاق الحدود الأمريكية الجنوبية بشكل فعال، ملمحاً بذلك إلى تغيير أساسي في سياسة الجارة الجنوبية. وأشاد ترامب في منشوره، بما اعتبره تقدماً تم إحرازه على طريق إنهاء ما أسماه الغزو غير القانوني للولايات المتحدة من قبل المهاجرين غير الشرعيين.

بدورها، سارعت شينباوم إلى توضيح ما نقله عنها ترامب، إذ كتبت الرئيسة المكسيكية على منصة «X»، أنها شرحت وخلال محادثتها مع ترامب، الاستراتيجية العامة التي اتبعتها المكسيك للتعامل مع ظاهرة الهجرة، مشيرة إلى أن موقف المكسيك ليس إغلاق الحدود، بل بناء جسور بين الحكومات وبين الشعوب.

وفصلت شينباوم، في منشور أول على المنصة، ما بحثته مع ترامب في محادثتهما، إذ اكتفت بالقول، إنها أجرت محادثة ممتازة مع ترامب بحثا خلالها ملفي الهجرة والأمن، وهما القضيتان اللتان توعد ترامب بسببهما جارته الجنوبية بفرض رسوم جمركية ضخمة على صادراتها إلى بلاده.

وقالت على حسابها في المنصة: لقد أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس دونالد ترامب.. لقد ناقشنا استراتيجية المكسيك في ما يتعلق بظاهرة الهجرة، مضيفة: لقد تحدثنا أيضاً عن تعزيز التعاون في القضايا الأمنية وعن الحملة التي ننفّذها في البلاد لمنع استهلاك الفنتانيل المخدر الذي يغزو حالياً الولايات المتحدة. ولفتت الرئيسة المكسيكية إلى أنها قالت لترامب إن قوافل المهاجرين لا تصل إلى الحدود الشمالية لأن التعامل معها يتم في المكسيك.

فريق رئاسي

إلى ذلك، رشح ترامب، كيفن هاسيت لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني، وجاميسون جرير لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ليشغلا بذلك منصبين رئيسيين في فريقه الاقتصادي. وأشاد ترامب في تصريحات، بالمرشحين اللذين سيكون لهما تأثير مباشر على جانب كبير من أجندته الاقتصادية وهو فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال ترامب في بيان: هاسيت سيضطلع بدور مهم في مساعدة الأسر الأمريكية على التعافي من التضخم الذي أطلقت له العنان إدارة بايدن.. ومعاً سنجدد ونحسن تخفيضاتنا الضريبية القياسية. وقال ترامب، إن جرير سوف يركز على السيطرة على العجز التجاري الواسع للبلاد، والدفاع عن قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات الأمريكية، وفتح أسواق للتصدير في كل مكان.

وكان ترامب رشح، الأربعاء، مساعد الأمن القومي السابق والفريق المتقاعد كيث كيلوج ليكون مبعوثاً خاصاً إلى روسيا وأوكرانيا في إدارته القادمة، وكلفه بقيادة المفاوضات لإنهاء الحرب.