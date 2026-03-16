محادثات أمريكية يابانية بعد دعوة ترامب لتشكيل تحالف بشأن مضيق هرمز

أجرى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو ​موتيجي محادثة هاتفية مع نظيره ‌الأمريكي ماركو ​روبيو اليوم الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء إلى تشكيل تحالف لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في وقت ⁠سابق من اليوم إن اليابان لم تتخذ أي قرار بشأن إرسال سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول ‌في وزارة الخارجية اليابانية إنه لم يرد أي طلب من روبيو خلال المكالمة ‌الهاتفية بأن ترسل اليابان سفناً حربية.

ونشرت وزارة ‌الخارجية اليابانية ملخصاً للمحادثة أشارت فيه ‌إلى أن الوزيرين تبادلا ‌الآراء بشكل أساسي حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط، ​بما في ‌ذلك التطورات ​المتعلقة بإيران.

وأضاف البيان أن ⁠الوزير موتيجي أكد أن "اليابان تدين تصرفات إيران، بما في ذلك الهجمات على المنشآت ​المدنية ⁠مثل المنشآت المتعلقة ⁠بالطاقة في دول الخليج والأعمال التي تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز".

وأوضح البيان أن ⁠موتيجي أشار إلى أن "ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية" للمجتمع الدولي، من منظور أمن الطاقة، مؤكدا أن اليابان ستواصل بذل جميع الجهود ‌الدبلوماسية اللازمة بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك ​الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان العمل عن كثب للتحضير لزيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى واشنطن هذا ​الأسبوع.