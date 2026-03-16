ترامب يلمح إلى احتمالية تأجيل زيارته للصين بسبب الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يؤجل زيارته للصين بسبب الحرب مع إيران، لكن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أكد، اليوم الاثنين، أن ذلك ليس للضغط على بكين بشأن مضيق هرمز.

وأشار ترامب إلى احتمالية تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين في نهاية الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه لزيادة الضغط على بكين للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران.

وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الأحد، إن اعتماد الصين على النفط القادم من الشرق الأوسط يعني أنه ينبغي عليها المساعدة في التحالف الجديد الذي يسعى لتشكيله لتيسير حركة ناقلات النفط عبر المضيق بعدما أدت التهديدات الإيرانية إلى عرقلة تدفقات النفط العالمية.

وقال الرئيس الجمهوري: "نود أن نعرف" قبل الزيارة ما إذا كانت بكين ستساعد.

وأضاف ترامب، في المقابلة، "قد نؤجل الزيارة".