رسالة طمأنة أمريكية بوفرة الطاقة بعد الحرب

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن العالم سيشهد بعد انتهاء الصراع مع إيران «وفرة أكبر في الطاقة، وطاقة أكثر بأسعار معقولة، ومخاطر أقل». وأوضح في تصريحات لشبكة «إن بي سي نيوز» أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة سيكون «قصير الأجل»، في ظل توقعات بتراجع الأسعار.

وعند سؤاله عن سلامة المضيق حالياً للملاحة التجارية، أجاب رايت: «لا، ليس آمناً الآن»، مشدداً على أن إعادة تأمين المضيق وفتحه مجدداً يعد أحد الأهداف الرئيسية لإنهاء الصراع.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاوف ارتفاع أسعار الوقود، وقال لـ «إن بي سي» إن الأسعار «ستنخفض إلى مستويات أقل مما كانت عليه من قبل»، مشيراً إلى أن وفرة النفط والغاز في الأسواق العالمية كبيرة، لكنها تواجه «بعض التعطيل حالياً وسيتم حله قريباً».

في برلين، ​قال متحدث باسم ‌الحكومة الألمانية إنها تعمل على صياغة مشروع قانون يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة ⁠لزيادة الأسعار في محطات الوقود، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين.

وقال إن التشريع ‌قيد الإعداد سيسمح لمحطات الوقود ​برفع الأسعار ‌مرة ​واحدة فقط يومياً ⁠في الساعة 12:00 ظهراً، لكنه سيتيح ​خفض الأسعار ⁠في أي ⁠وقت. وأحيل مشروع القانون إلى ⁠المشاورات الوزارية المشتركة وإلى البرلمان.

ويمكن اعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة ولن يتطلب موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).

ومع بدء ارتفاع أسعار البنزين في اليابان، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل حوالي 45 يوماً من الإمدادات. وطلبت الحكومة من مصافي ⁠التكرير استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 بالمئة، لتأمين الإمدادات.

وأشار ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى أن البلاد تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية ‌ودول أخرى يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.