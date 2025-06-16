الشرطة الأمريكية تطارد المشتبه به في قتل نائبة ديمقراطية

لا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن مرتكب جريمة قتل نائبة ديمقراطية عن مينيسوتا وزوجها، أول من أمس، في منزلهما، فيما «يبدو أنه اغتيال ذو دوافع سياسية»، بحسب تيم والز حاكم هذه الولاية الواقعة شمال الولايات المتحدة. كما أصيب نائب ديمقراطي آخر وزوجته بجروح خطرة.

وأعلنت الشرطة أن فانس بولتر «الرجل الأبيض البالغ 57 عاماً» هو المشتبه به الرئيس، الذي يطارده «مئات» من عناصر الأمن في الضاحية الشمالية لمينيابوليس. وصرح درو إيفانز رئيس مكتب التحقيقات في مينيسوتا للصحافة، بأن المشتبه به «مسلح وخطير».

وقال زميله في السكن ديفيد كارلسون لتلفزيون محلي: «إنه تلقى رسالة نصية من المشتبه به يبلغه فيها أنه سيتغيب، وأنه قريباً لن يكون على قيد الحياة». وعرض مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف المشتبه به أو توجيه الاتهام إليه.