السفارة الأميركية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

دعت السفارة الأميركية في العراق، السبت، المواطنين الأميركيين على مغادرة البلاد فوراً، إثر تعرض مبنى السفارة لهجوم بصاروخ.

وقالت السفارة: "يُنصح بشدة المواطنون الأميركيون الذين يختارون البقاء في العراق بإعادة النظر في قرارهم، في ضوء التهديد الكبير الذي تشكله جماعات مسلحة إرهابية متحالفة مع إيران".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولي أمن عراقيين أن "صاروخا ضرب مهبط طائرات هليكوبتر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد".

وأشارت وكالة رويترز إلى أن عمودا من الدخان تصاعد فوق مجمع السفارة صباح اليوم السبت.