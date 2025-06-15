9 أيام من الفوضى تهز كرسي ترامب الرئاسي

إعداد: موسى علي

بدأ الرئيس ترامب أسبوع عيد ميلاده التاسع والسبعين، وهو يواجه انفصاله العلني عن إيلون ماسك، وانتهى الأسبوع بوجود دبابات في العاصمة، وانتشار مشاة البحرية في لوس أنجلوس، واعتقال عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي وهو مكبل اليدين، إضافة إلى آلاف الاحتجاجات المقررة في مختلف أنحاء البلاد، وتصاعد حرب جديدة في الشرق الأوسط.

في عام حافل بلحظات صادمة، جلبت الأيام التسعة الماضية كثافة غير مسبوقة من التوترات والمخاطر هزت رئاسة ترامب، حيث أصبح أول رئيس منذ حركة الحقوق المدنية يفرض النظام الفيدرالي على الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية، حين أرسل قوات إلى لوس أنجلوس لفض احتجاجات اندلعت بسبب مداهمات إدارة الهجرة التابعة له.

واتهمه الديمقراطيون، بقيادة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بانتهاك الدستور علناً، وتأجيج الوضع عبر نشر 700 من مشاة البحرية على أراضٍ محلية، وعندما حاول السيناتور أليكس باديلا (ديمقراطي من كاليفورنيا) تحدي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، تم إخراجه بالقوة وتقييده بالأصفاد.

يرى مسؤولو إدارة ترامب في هذه الأزمة فرصة لاستعراض القوة التنفيذية وتصوير الديمقراطيين على أنهم مدافعون عن المهاجرين غير الشرعيين ومحرضون على العنف، لكن رد الفعل العنيف ينذر بأن هذه الحسابات قد تخرج عن سيطرة البيت الأبيض.

شارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات "لا للملوك" في نحو 1800 مدينة أمس السبت، لتكون بذلك أكبر مظاهرة يومية ضد ترامب منذ عودته إلى السلطة.

وبثت مشاهد استثنائية على الشاشات، حيث يحتفل ترامب ليس فقط بعيد ميلاده، بل أيضاً بعرض عسكري ضخم في واشنطن، لطالما كان يحلم به منذ فترته الأولى.

قال ترامب هذا الأسبوع محذراً: "بالنسبة لأولئك الذين ينوون الاحتجاج، سيتم التعامل معهم بقوة شديدة جدًا"، ووصف المتظاهرين بأنهم: "أشخاص يكرهون بلدنا".

وفي الخارج، وبينما تتفاقم الفوضى الداخلية، فاجأ الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران الجميع، مهدداً بزعزعة أبرز إنجازات ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى: "لا حروب جديدة".

رغم أن ترامب حث إسرائيل علناً على تجنب ضرب إيران، بينما كان يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي، بل وطمأن حلفاءه بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية، إلا أن إسرائيل مضت قدماً، واستهدفت منشآت نووية، واغتالت كبار القادة والعلماء، واستهدفت مواقع صواريخ في واحدة من أكثر العمليات سرية وتطوراً في الشرق الأوسط.

بحسب موقع "أكسيوس"، استخدمت معدات أمريكية فائقة التطور، قد تُسرّع التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، لكن هذا الموقف أثار قلقاً بالغاً لدى قاعدة مؤيدي ترامب، فإن معارضة الحروب الأبدية في العراق وأفغانستان كانت من المحركات الأساسية لصعود ترامب السياسي، ويعتبر كثير من مؤيديه أي تدخل أمريكي جديد في الشرق الأوسط خيانة صريحة لذلك الإرث.

إن سرعة وتيرة الأخبار في عهد ترامب، داخلياً وخارجياً، جعلت من الصعب التمييز بين الفوضى والعواقب، لكن الأيام التسعة الأخيرة من خلاف مع إيلون ماسك إلى انطلاق مرحلة جديدة وخطيرة في الشرق الأوسط، أعادت رسم معالم الرئاسة الأمريكية بطرق قد لا يمكن التراجع عنها.