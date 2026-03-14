وزير الدفاع الأمريكي: مجتبى خامنئي جريح ومشوه والقيادة الإيرانية في حالة فوضى

صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم، بأن الزعيم الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، قد أصيب بجروح ومن المرجح أنه تعرض لتشوهات.

وأكد هيغسيث أن القيادة الإيرانية باتت في حالة ضعف شديد نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة، واصفاً وضع القيادة في طهران بأنه يائس.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنهم متوارون عن الأنظار وتحت الأرض، مضيفاً مخاطباً الصحفيين أن من وصفه بالزعيم "غير السامي" جريح ومصاب.

كما شكك هيغسيث في مصداقية أول رسالة منسوبة للخامنئي والتي بُثت عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، مشيراً إلى أنها كانت رسالة ضعيفة افتقرت للصوت والصورة رغم امتلاك إيران لكافة تقنيات التسجيل.

واعتبر أن لجوءهم لبيان مكتوب يعود لكون الزعيم الجديد خائفاً ومصاباً ومطارداً ويفتقر للشرعية بعد وفاة والده، واصفاً المشهد العام داخل القيادة الإيرانية بالفوضى العارمة.