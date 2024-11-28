من الحظر إلى العشاء .. زوكربيرغ وترامب يفتحان صفحة جديدة

انضم مارك زوكربيرغ إلى دونالد ترامب لتناول العشاء في منتجعه مار إيه لاغو يوم أمس الأربعاء، حيث قال مستشار للرئيس المنتخب إن ملياردير التكنولوجيا "يريد دعم التجديد الوطني لأمريكا".

ويحاول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التي تملك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، البالغ من العمر 40 عاما، بعناية إصلاح العلاقات مع ترامب.

وشهدت العلاقة بين الرجلين توترا على مر السنين، حيث كان فيسبوك من بين شبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

ولكن يوم الأربعاء، قال متحدث باسم ميتا: "كان مارك ممتنًا للدعوة للانضمام إلى الرئيس ترامب لتناول العشاء والفرصة للقاء أعضاء فريقه بشأن الإدارة القادمة".

وأضاف المتحدث في بيان أن هذا وقت مهم بالنسبة لمستقبل الابتكار الأمريكي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف مقرب من ترامب والذي سبق أن تحدى زوكربيرغ في مباراة في قفص، قد حضر العشاء أيضًا، على الرغم من أنه كان حاضرًا بشكل متكرر في مار إيه لاغو منذ الانتخابات.

وقال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي ترامب للشؤون السياسية، لشبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء إن زوكربيرغ "كان واضحًا جدًا بشأن رغبته في أن يكون مؤيدًا ومشاركًا في هذا التغيير الذي نراه في جميع أنحاء أمريكا".

وقال ميلر في مقابلة تلفزيونية: "لقد أوضح أنه يريد دعم التجديد الوطني لأمريكا تحت قيادة الرئيس ترامب".

ورغم تعاملها بحذر مع فترة ولاية ترامب الأولى، سارعت شركات التكنولوجيا العملاقة إلى الإشادة بفوز الجمهوريين في الانتخابات هذه المرة ــ وكان زوكربيرغ من بين أولئك الذين قدموا تهنئته.

قبل الانتخابات، أوقف زوكربيرغ الأعمال الخيرية المرتبطة بالانتخابات، وقامت شركة Meta بتعديل خوارزمياتها لتقليل المحتوى السياسي.

وكان زوكربيرغ قد ساهم في السابق بمبالغ كبيرة لتمويل المنظمات غير الربحية التي تعمل على دعم البنية التحتية الانتخابية الأمريكية خلال جائحة كوفيد.